Премьер Чехии заявил о просьбе МИД надавить на Казахстан из-за России

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сотрудники МИДа страны призывали его надавить на Казахстан, чтобы республика не имела отношений с Россией.

Об этом он сказал во время интервью чешскому телеканалу.

«Они вложили мне памятку, которую подготовил МИД, где написали, что я должен призвать Казахстан ограничить отношения с Россией и Китаем. Потрясающе», — сказал премьер.

На вопрос ведущей о том, кто именно сделал такое предложение, премьер ответил, что не знает.

«Возможно, Липавский (бывший глава МИД Чехии — Sputnik)», — ответил Бабиш.

Также он рассказал о прошедшем визите в Азербайджан и о планах национального оператора CEPS заключить долгосрочный контракт на закупку азербайджанского газа.

«В Азербайджане речь шла о газе. Нам нужен газ, мы все видим, что происходит с Ормузом. Европа удивлена тем, что полистирол, пластмасса и даже удобрения производятся из газа», — отметил Бабиш.

29 апреля чешский премьер посещал Казахстан. Тогда в разговоре с Токаевым Бабиш сказал, что намерен наладить сотрудничество в сфере энергоресурсов. Казахстан также представляет интерес как крупнейший производитель урана в мире, поскольку в Чехии планируют развивать атомную энергетику, подчеркнул Бабиш.

3 мая на переговорах с Владимиром Зеленским в Ереване чешский премьер заявил об интересе своей страны к транзиту через ее территорию газа в Чехию из Казахстана. В свою очередь, Зеленский не исключил такого варианта.