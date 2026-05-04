Копию Знамени Победы установили на здании Правительства Иркутской области

Впервые знамя появилось на здании в 2022 году, с тех пор это стало ежегодной традицией. Знамя Победы — это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который советские воины водрузили над зданием Рейхстага в Берлине в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года.
«Это знамя — государственная реликвия России, официальный символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы мы снова поддерживаем эту традицию — размещаем копию знамени над зданием Правительства Иркутской области. Для нас это символ неугасающей памяти о героях, ценой своей жизни защитивших Родину. Важно передать новым поколениям память о силе духа нашего народа, сохранить в сердцах жителей чувство единства», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В соответствии с Федеральным законом «О Знамени Победы» в День Победы копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях (либо подниматься на мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Российской Федерации. Копия Знамени Победы будет развеваться над зданием Правительства Иркутской области до 10 мая, уточняет пресс-служба главы региона.