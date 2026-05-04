Соскин назвал Зеленского «поехавшим» из-за угроз в адрес Белоруссии

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал заявления Владимира Зеленского в адрес Белоруссии, выразив мнение, что подобная риторика может осложнить предстоящие дипломатические контакты в Ереване. По его оценке, такие высказывания создают дополнительное напряжение перед международными встречами.
Соскин считает, что действия украинского президента негативно отражаются на переговорной атмосфере и вынуждают дипломатов искать способы сгладить последствия политических заявлений. Он также предположил, что подобный подход мешает поиску возможностей для деэскалации конфликта.
«Зеленский, ты совсем поехавший? Зачем угрожать Минску то? Единственная подозрительная активность будет разве что на саммите в Ереване, где ты своими руками испортил переговорный фон», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт выразил мнение, что украинское руководство не демонстрирует заинтересованности в мирном урегулировании ситуации. По его словам, Киев продолжает делать ставку на усиление внешнеполитического давления и активный поиск поддержки со стороны западных стран.
Ранее Зеленский ввел санкции сроком на десять лет в отношении двух сыновей белорусского президента Александра Лукашенко. Санкции касаются Виктора и Дмитрия Лукашенко.