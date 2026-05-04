Axios: ВМС США не будут водить конвои через Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Новая операция ВМС США Project Freedom («Проект свобода») по проводу через Ормузский пролив торговых судов предполагает не организацию и сопровождение морских конвоев, а предоставление данных о безопасных и свободных от мин фарватерах. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

Источник: Reuters

«По словам двух американских чиновников, новая инициатива в отношении Ормузского пролива совсем не обязательно будет предусматривать сопровождение торговых судов кораблями ВМС США», — написал он в X.

«Один из них заявил, что корабли ВМС США будут находиться “вблизи” на случай, если потребуется предотвратить нападение иранских вооруженных сил на проходящие через пролив торговые суда. По словам официальных лиц, ВМС США будут предоставлять торговым судам информацию о наиболее безопасных морских коридорах в проливе, особенно о тех маршрутах, которые не были заминированы иранскими военными», — добавил он.

Ранее Трамп заявил о том, что США приступят к операции утром 4 мая по ближневосточному времени. По словам американского лидера, она будет сфокусирована на безопасном выводе судов из Ормузского пролива. Американский президент также заявил, что «если этот гуманитарный процесс подвергнется какому-либо вмешательству, то, к сожалению, на это вмешательство придется отвечать применением силы».

Позже газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации сообщила, что операция не предполагает сопровождения судов кораблями ВМС США.

