Олигарх Коломойский* дал прогноз по конфликту на Украине — назван горизонт

Находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что конфликт на Украине не завершится в ближайшие три года.
По данным канала, заявление прозвучало на видео, опубликованном украинским телеканалом ТСН на платформе YouTube. На кадрах бизнесмен находится на судебном заседании, точная дата записи не уточняется, сообщает Telegram-канал «Политика страны».
Ранее суд отказал Коломойскому в изменении меры пресечения. Размер залога был снижен до 1,1 миллиарда гривен, однако он остается под стражей.
Коломойский был задержан в сентябре 2023 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации незаконно приобретенного имущества, незаконном завладении активами «Приватбанка», а также в организации покушения на юриста, связанного с зятем бывшего президента Украины Леонида Кучмы.
В марте 2024 года суд принял решение о взыскании в доход России активов, принадлежавших предпринимателю и связанным с ним лицам, в рамках иска, связанного с экстремистской деятельностью и финансированием вооруженных сил Украины.
