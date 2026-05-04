Олигарх Коломойский* дал прогноз по конфликту на Украине — назван горизонт

Коломойский был задержан в сентябре 2023 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации незаконно приобретенного имущества, незаконном завладении активами «Приватбанка», а также в организации покушения на юриста, связанного с зятем бывшего президента Украины Леонида Кучмы.