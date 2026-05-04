Вячеслав Володин заявил о новых законах, вступающих в силу в мае

Выступая в своем канале в MAX, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в мае вступит в силу закон, расширяющий поддержку многодетных семей. По его словам, ежемесячное пособие на детей будет сохранено даже при небольшом увеличении доходов семьи. Эта мера затронет более 231 тысячи семей. Володин подчеркнул важность создания условий для роста числа семей с детьми в России, поскольку это определяет будущее страны.
Также будут введены новые меры поддержки участников специальной военной операции и их родных:
* Бесплатный проезд родственников к раненым сотрудникам Росгвардии, который начал действовать с 25 апреля.
* Квоты на поступление в вузы для вдов и вдовцов участников СВО, вступившие в силу с 25 апреля.
* Защита доходов инвалидов и ветеранов от взысканий.
Вячеслав Володин добавил, что с 2022 года было принято 164 федеральных закона, связанных с поддержкой участников СВО, и сейчас на рассмотрении находится еще 10 законопроектов.
Татьяна Картавых