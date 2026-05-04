Вячеслав Володин заявил о новых законах, вступающих в силу в мае

Выступая в своем канале в MAX, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в мае вступит в силу закон, расширяющий поддержку многодетных семей. По его словам, ежемесячное пособие на детей будет сохранено даже при небольшом увеличении доходов семьи. Эта мера затронет более 231 тысячи семей. Володин подчеркнул важность создания условий для роста числа семей с детьми в России, поскольку это определяет будущее страны.