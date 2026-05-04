Циклон принесёт на Камчатку ветер до 35 м/с и снег с дождём

Во вторник, 5 мая, на территорию Камчатского края обрушится циклон, который принесёт с собой штормовой ветер с порывами до 35 м/с и осадки в виде снега с дождём.
Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Как следует из публикации, в зону действия мощной стихии попадут Петропавловск‑Камчатский, а также Вилючинский, Елизовский и Усть‑Большерецкий округа.
Спасатели пояснили, что из-за непогоды возможны нарушения энергоснабжения, падение деревьев и осложнение дорожной обстановки из-за гололедицы.
По их словам, из-за высокого риска происшествий местным жителям и туристическим группам настоятельно рекомендуется временно не покидать пределы населённых пунктов.
