Евгений Зенкин подал документы на праймериз «Единой России» для выдвижения в Госдуму

Директор по связям с государственными органами и специальным проектам РУСАЛа в Иркутской области, депутат Законодательного Собрания Евгений Зенкин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Парламентарий заявил, что в текущих экономических условиях особое внимание нужно уделять развитию промышленного производства — основы формирования бюджетов всех уровней. При этом необходимо за счёт федеральных программ и нацпроектов развивать территории, способные дать экономическую отдачу.

Источник: ТК Город

— Цель — одна: привлечь финансирование на дальнейшее развитие Иркутской области и, в частности, города Братска. На площадке Государственной Думы эти задачи можно решить более масштабно, более качественно. Учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию, это вопросы, связанные с повышением эффективности наших производственных предприятий, это открытие новых предприятий, создание новых рабочих мест. Соответственно, это дополнительные поступления в бюджет: объем налоговых отчислений должен расти. Для этого у нас есть все перспективы и возможности, Иркутская область — богатейший регион России, мы имеем огромный энергетический потенциал. А самое главное — у нас огромный человеческий потенциал, уникальные возможности образования, вектор которого нужно направить на решение вопросов экономического развития региона с учетом современных технологий и новых хозяйственных условиях. Я считаю, что это приоритетные вопросы, которые нужно решать на площадке Государственной Думы Российской Федерации, — комментируя намерение баллотироваться в Государственную Думу, отметил Евгений Зенкин.

Напомним, выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» в связи с предстоящими выборами в Госдуму продлено до 14 мая. В Иркутской области уже подано 52 заявления. Предварительное голосование пройдёт 25—31 мая в электронном формате на портале. Избирателям, желающим принять участие в ПГ, нужно до 29 мая пройти предварительную регистрацию с авторизацией через «Госуслуги».

