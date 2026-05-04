Евгений Зенкин подал документы на праймериз «Единой России» для выдвижения в Госдуму

— Цель — одна: привлечь финансирование на дальнейшее развитие Иркутской области и, в частности, города Братска. На площадке Государственной Думы эти задачи можно решить более масштабно, более качественно. Учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию, это вопросы, связанные с повышением эффективности наших производственных предприятий, это открытие новых предприятий, создание новых рабочих мест. Соответственно, это дополнительные поступления в бюджет: объем налоговых отчислений должен расти. Для этого у нас есть все перспективы и возможности, Иркутская область — богатейший регион России, мы имеем огромный энергетический потенциал. А самое главное — у нас огромный человеческий потенциал, уникальные возможности образования, вектор которого нужно направить на решение вопросов экономического развития региона с учетом современных технологий и новых хозяйственных условиях. Я считаю, что это приоритетные вопросы, которые нужно решать на площадке Государственной Думы Российской Федерации, — комментируя намерение баллотироваться в Государственную Думу, отметил Евгений Зенкин.
Напомним, выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» в связи с предстоящими выборами в Госдуму продлено до 14 мая. В Иркутской области уже подано 52 заявления. Предварительное голосование пройдёт