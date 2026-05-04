Трамп объявил операцию «Проект Свобода» — суда выведут из Ормузского пролива

Корпус стражей Исламской революции Ирана направил торговым судам у северного побережья ОАЭ указание отойти на юг от Ормузского пролива.

По этим данным, капитаны по радио получили распоряжение покинуть район якорной стоянки у эмирата Рас-эль-Хайм и сместиться в сторону Дубая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с понедельника начнут оказывать помощь судам, которые остаются в районе пролива и стремятся его покинуть.

Он сообщил, что операция стартует утром по ближневосточному времени и предполагает сопровождение судов для выхода из заблокированной зоны. Операция получила название «Проект Свобода», детали ее проведения не раскрываются.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше