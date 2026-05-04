В Иране предупредили о последствиях вмешательства США в судоходство через Ормуз

Иран будет расценивать любое вмешательство США в режим судоходства через Ормузский пролив как факт нарушения режима прекращения огня между сторонами. Об этом 4 мая сообщил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи в соцсети X.

Источник: Reuters

«Любое вмешательство США в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня», — заявил он.

Политик сообщил, что управление Ормузским проливом или Персидским заливом не будет осуществляться на основе заявлений американского президента Дональда Трампа.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее в этот день передавало, что США начнут поддержку проекта «Свобода» 4 мая с целью восстановления свободы судоходства для коммерческих судов через Ормузский пролив при участии 15 тыс. военных. Миссия, инициированная президентом США Дональдом Трампом, будет оказывать поддержку торговым судам, стремящимся беспрепятственно проходить через Ормузский пролив.

Трамп 3 мая заявил, что США помогут вывести корабли, заблокированные из-за блокады Ормузского пролива. Трамп также указал, что перемещение судов призвано лишь освободить людей, компании и страны, которые стали жертвами обстоятельств. По его словам, этот жест станет важным проявлением доброй воли.

