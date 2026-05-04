Командир Велес: ВС РФ уничтожили 21 пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

По целям отработали ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа и FPV-дронами с осколочно-фугасной частью, сообщил военнослужащий.

КУРСК, 4 мая. /ТАСС/. Расчеты подразделений беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки обнаружили и уничтожили 21 пункт управления беспилотниками ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир батальона БПЛА с позывным Велес.

«По данным разведки нам были представлены координаты 21 вскрытого пункта управления БПЛА ВСУ. Координаты были оперативно переданы нашим расчетам БПЛА. Все назначенные цели были успешно поражены», — рассказал командир батальона.

Велес добавил, что по пунктам управления ВСУ отработали ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа и FPV-дронами с осколочно-фугасной частью.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
