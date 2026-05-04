Бывшего мэра Нью-Йорка госпитализировали в критическом состоянии

Во Флориде госпитализировали Рудольфа Джулиани — экс-мэра Нью-Йорка и бывшего адвоката Дональда Трампа. Как рассказал его пресс-секретарь Тед Гудман, бывший градоначальник находится в «критическом, но стабильном состоянии», сообщает The New York Times.

«Джулиани — борец, который встречал все испытания в своей жизни с непоколебимой силой духа, и он борется с той же силой духа и сейчас», — заявил господин Гудман.

Президент США Дональд Трамп назвал господина Джулиани «настоящим воином и лучшим мэром в истории Нью-Йорка». В соцсети Truth Social он написал, что до такого состояния его довели демократы.

Рудольф Джулиани был личным адвокатом Дональда Трампа во время его первого президентского срока. После этого он столкнулся с исками о клевете, а также был лишен адвокатской лицензии. Это вторая госпитализация экс-мэра за последний год. Ранее сообщалось, что в конце августа прошлого года в Нью-Гэмпшире произошло ДТП, при котором экс-мэр получил перелом грудного позвонка и множественные рваные раны и ушибы, а также травмы левой руки и голени.

