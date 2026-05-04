Россиянам объяснили, как получить вычет по расходам на благотворительность

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин объяснил в беседе с RT, как получить социальный вычет по расходам на благотворительность.
Как напомнил собеседник RT, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации гражданам гарантировано право на получение социального налогового вычета в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде пожертвований, например благотворительным организациям, социально ориентированным некоммерческим организациям, религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности.
«Важно отметить, что данный вычет предоставляется в размере фактически произведённых расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению. Если получателями пожертвований являются государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также некоммерческие организации (фонды) в случае перечисления им пожертвований на формирование целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений, предельный размер вычета может быть увеличен законом субъекта Российской Федерации до 30% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению», — объяснил Балынин.
Отмечается, что указанным законом субъекта Российской Федерации также могут быть установлены категории государственных, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области культуры, и некоммерческих организаций (фондов), пожертвования которым могут быть приняты к вычету в увеличенном предельном размере.
«Для получения вычета необходимо будет заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, а также представить копии документов, подтверждающих перечисление средств на благотворительность. Наконец, отмечу, что к налоговому вычету можно предъявить расходы, понесённые в три предыдущих года. Например, в 2026 году получится заявить к возврату через налоговые вычеты расходы на благотворительность, понесённые в 2023—2025 годах», — заключил Балынин.
Ранее россиянам раскрыли, можно ли получить налоговый вычет за лечение родственников.