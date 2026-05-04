Axios: операция США в Ормузе пройдёт без обязательного сопровождения судов

Анонсированная Вашингтоном операция «Свобода» по безопасному выводу коммерческих судов через Ормузский пролив не предполагает их обязательного военного сопровождения.
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Президент США Дональд Трамп анонсировал начало миссии по безопасному выводу застрявших в акватории судов.
Собеседники портала пояснили, что корабли будут находиться неподалёку для оперативного реагирования на потенциальные угрозы. По их словам, в задачи военных также войдёт информирование гражданских экипажей о безопасных маршрутах прохождения через пролив.
«Новая инициатива по Ормузскому проливу не обязательно будет включать сопровождение коммерческих судов кораблями ВМС США», — говорится в публикации.
Ранее агентство Bloomberg писало, что движение судов в Ормузском проливе практически остановилось, пока президент США думает о предложении Ирана по урегулированию конфликта.