Военный корреспондент Александр Коц заявил, что основной целью массированных ударов по Украине стали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске.
По его данным, поражены производственные и административные здания портового комплекса, что подтвердили в Администрации морских портов. Удары, как отмечается, направлены на логистический узел, через который проходит морской поток грузов, передает KP.RU.
В Сумской области, по его словам, атаки затронули 31 территориальную общину. В Кролевце выведены из строя промышленные предприятия и линия электропередачи, в Середино-Будской общине возник пожар на инфраструктурном объекте.
В Днепропетровской области под удар попали Никополь и ряд близлежащих общин. Сообщается о более чем десяти прилетах, повреждены техника и инфраструктура.
Также, по информации, в Полтавской и Черниговской областях зафиксированы взрывы на военных объектах, данные уточняются.
Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Запад» за сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и нацгвардии в районах Маяков и Красного Лимана.
Отдельно политолог Владимир Оленченко заявил о нарастающем кризисе в Евросоюзе на фоне безусловной поддержки Украины. По его оценке, в странах объединения усиливаются призывы к диалогу с Москвой.
Он указал, что подобные настроения, по его мнению, становятся более распространенными, особенно в Восточной Европе. Также, как отмечается, часть обществ негативно воспринимает решения, которые ограничивают их влияние на политические процессы.
Читайте также: 10 лет крови ростовской банды «амазонок» — они убивали и возвращались домой.