В США запустят мобильную сеть для христиан

С 5 мая в США начнет работу общенациональная сеть сотовой связи, ориентированная на христиан. Ключевое отличие новой сети заключается в полной блокировке доступа к порнографии, которую нельзя отключить, сообщает Technology Review. Также вводится фильтр контента, нацеленный на блокировку материалов, связанных с гендерными вопросами — этот фильтр будет опциональным, но включенным по умолчанию во всех тарифных планах.