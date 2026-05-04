Боевики ВСУ сдаются в плен на славянском участке фронта

ЛУГАНСК, 4 май — РИА Новости. Мобилизованные украинские военнослужащие, отправленные в контратаку под Закотным на славянском участке фронта в ДНР, начали сдаваться в плен, рассказал РИА Новости боец 7-й бригады 3-й общевойсковой армии российской группировки войск «Южная» с позывным «Десант».

Источник: Reuters

Ранее РИА Новости публиковало видео, на котором украинские военнослужащие сдаются в плен российскому БПЛА.

«Выводим пленных, вот недавно два человека взяли из 81-й бригады (ВСУ — ред.) — их отправили в контратаку, но они добровольно сдались, не настроены были воевать», — сказал «Десант».

Как пояснил РИА Новости один из взятых в плен украинских военнослужащих Евгений Кашенко, их послали отбить утраченные позиции у населенного пункта Закотное на славянском участке фронта.

«Нам поставили задачу вернуть утраченные позиции у Закотного… Мы решили сдаться, не хотели умирать», — сказал Кашенко.

В конце января начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что войска «Южной» взяли под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное.

