На фронте без воды и еды — в перехвате звучат отчаянные просьбы бойцов ВСУ

Украинские военные на позициях в Запорожской области жалуются на отсутствие воды и продовольствия, что следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
На записи один из военнослужащих сообщает командиру о тяжелых условиях и говорит, что бойцы не получают достаточного снабжения.
По его словам, часть подразделений находится без провизии и воды, ситуация остается критической. В ответ командир уточняет, что возникли проблемы с использованием дронов, из-за чего доставка грузов на передовую затруднена.
Также указывается, что отдельные позиции не получали снабжение уже несколько дней.
