ТАСС: ответственный за харьковский участок комбриг ВСУ сбежал

В российских силовых структурах рассказали, что Иван Шныр экстренно отправился во Львовскую область и перестал выходить на связь.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Ответственный за участок фронта в Харьковской области командир 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныр сбежал во Львовскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Комбриг 58-й омпбр Шныр, ответственный за данный участок фронта, несколько дней назад убыл с командного пункта в лагерь подготовки новобранцев в районе Мерефы (Харьковская область). Однако там он пробыл менее трех часов, экстренно выехав на награждение пенсионера в город Новый Роздол Львовской области, после чего перестал выходить на связь», — сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что Шныр незаконно зарабатывает на коррупционных схемах.