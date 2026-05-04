МИД заявил о новом «железном занавесе» — Запад разрывает связи

Посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов заявил, что страны Запада формируют новый «железный занавес» в отношениях с Россией.

Посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов заявил, что страны Запада формируют новый «железный занавес» в отношениях с Россией.

По его словам, предпринимаются шаги, направленные на разрыв социально-экономических, торговых, транспортных и гуманитарных связей, которые складывались длительное время.

Булатов отметил, что ситуация в Балтийском регионе отражает общую обстановку в Европе, связанную с курсом НАТО и Евросоюза на конфронтацию с Россией.

Он также заявил, что прекратили работу ключевые механизмы регионального взаимодействия, включая Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева/Евроарктического региона. После выхода России из этих структур их деятельность, по его оценке, утратила значение.

Ранее Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия и Канада поддержали усиление активности НАТО, включая проведение военных учений в Арктике.

