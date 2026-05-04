МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Расчеты БПЛА 106-й бригады теробороны ВСУ, набранные из молодых националистов, уничтожены в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106-й бригады теробороны, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уже уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», — сообщил собеседник агентства.
Это, по словам силовика, показал анализ некрологов уничтоженных украинских военных.
В Сумской области действует российская группировка «Север». Как заявили в субботу в Минобороны, российские войска, создающие полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины, ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.