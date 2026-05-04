В зоне СВО апробируют новый дрон «Штурмовик», вдохновленный «Царь-танком»

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Новый наземный дрон «Штурмовик», прообразом которому послужила колесная боевая машина времен Первой мировой войны «Царь-танк», начали апробировать в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике «Дрон форс аэро».
«Нашими специалистами разработан малозаметный маневренный наземный дрон “Штурмовик”. Изделие предназначено для доставки боевой части весом до 20 кг. Также аппарат может применяться в качестве “дрона-ждуна” благодаря небольшим габаритам. Сейчас “Штурмовик” проходит апробацию в зоне СВО. Прообразом дрона стал “Царь-танк”, а свое название изделие получило в связи с применением его штурмовыми отрядами», — рассказали в организации.
В «Дрон форс аэро» также отметили, что беспилотник оснащен волоконно-оптической линией связи (ВОЛС). «Это позволяет “Штурмовику” преодолевать расстояния до 30 км, дрон устойчив к воздействию средств РЭБ противника, не боится грязи и дождя. В случае обрыва ВОЛС задействуется дополнительный цифровой модуль связи», — уточнили в компании.