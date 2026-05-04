В зоне СВО апробируют новый дрон «Штурмовик», вдохновленный «Царь-танком»

«Нашими специалистами разработан малозаметный маневренный наземный дрон “Штурмовик”. Изделие предназначено для доставки боевой части весом до 20 кг. Также аппарат может применяться в качестве “дрона-ждуна” благодаря небольшим габаритам. Сейчас “Штурмовик” проходит апробацию в зоне СВО. Прообразом дрона стал “Царь-танк”, а свое название изделие получило в связи с применением его штурмовыми отрядами», — рассказали в организации.