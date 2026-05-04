«Алмаз-Антей» тестирует автоматическое отражение кибератак на систему полетов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал многофункциональный комплекс для защиты информации в системе организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.
«Сегодня разрабатываем и тестируем средства автоматизации этого (восстановление воздушного движения после отмены ограничений на использование воздушного пространства — ред.) процесса. В качестве примера: одним из наших предприятий уже разработан новейший комплекс средств защиты информации для объектов ЕС ОрВД, который уже внедряется в комплексы средств автоматизации ЕС ОрВД. Комплекс многофункциональный, он дает возможность отражать в том числе и сложные кибератаки на защищаемый объект, обеспечивая его надежную защиту», — подчеркнул он.
По его словам, в вопросах взаимодействия системы управления воздушным пространством и ПВО уже отработаны и испытаны приемы и процедуры, которые позволяют минимизировать потери авиаперевозчиков после отмены ограничений на использование воздушного пространства.
Полный текст интервью будет опубликован 10 мая.