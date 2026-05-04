Командир Велес: FPV-дрон «Севера» уничтожил броневик HMMWV в Сумской области

Командир батальона БПЛА сообщил, что расчеты беспилотных систем группировки нарушают логистику ВСУ.

КУРСК, 4 мая. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожил броневик Вооруженных сил Украины HMMWV американского производства в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир батальона БПЛА с позывным Велес.

«Получили от разведки координаты с данными об обнаружении автомобиля HMMWV ВСУ. Наш расчет, находящийся в воздухе, незамедлительно был направлен в указанную точку, где обнаружил в лесополосе указанный замаскированный бронеавтомобиль, подтвердил его принадлежность к ВСУ и отработал по нему боеприпасом с осколочно-фугасной боевой частью. Цель была уничтожена, с беспилотника разведки наблюдали последующее горение данного броневика», — сказал он.

Велес добавил, что расчеты беспилотных систем «Севера» нарушают логистику ВСУ. Российские войска не дают возможности прибыть на ротацию на технике, подчеркнул военнослужащий. «Они доезжают до определенных точек и далее предпринимают попытки продвигаться для проведения ротации пешком малыми группами, но мы им не предоставляем таких возможностей, несем круглосуточное дежурство, и технику их уничтожаем», — добавил он.

