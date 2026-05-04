Неопознанные снаряды ударили по танкеру в Ормузском проливе

Экипаж одного из танкеров сообщил об обстреле со стороны неустановленных сил в Ормузском проливе. О происшествии сообщили в Центре морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

Источник: AP 2024

Танкер в момент обстрела находился в 78 морских милях к северу от Эль-Фуджайры, ОАЭ. Все члены экипажа находятся в безопасности, сообщили в ведомстве. Проводится расследование. «О воздействии на окружающую среду не сообщалось…. Судам рекомендуется следовать по маршруту с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO», — подчеркнули там.

Сегодня президент США Дональд Трамп анонсировал операцию по выводу судов, заблокированных в Ормузском проливе. Она получила название «Проект Свобода». Президент назвал операцию «гуманитарным жестом» и предостерег Иран от вмешательства в действия американских войск.

Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
