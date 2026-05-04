МИД: Запад строит новый «железный занавес» в отношениях с Россией

«Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый “железный занавес”, пытаясь придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями», — приводит слова посла РИА «Новости».
По словам посла, стараниями бывших партнёров разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия. Речь идёт о Совете государств Балтийского моря и Совете Баренцева/Евроарктического региона. После выхода России из этих структур, который посол назвал неизбежным в текущих условиях, их деятельность потеряла смысл. Сейчас эти организации служат второсортным инструментом антироссийской политики НАТО и Евросоюза.
Ранее Булатов рассказывал, что Россия изучает вариант сопровождения гражданского флота боевыми кораблями в Балтийском море. Власти налаживают оперативное взаимодействие судовладельцев с морскими ведомствами страны. Параллельно специалисты изучают способы физической защиты кораблей под российским флагом.
