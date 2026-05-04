МИД: Запад строит новый «железный занавес» в отношениях с Россией

Страны Запада активно возводят новый «железный занавес» с Российской Федерацией. Такое заявление сделал посол по особым поручениям российского МИД Артём Булатов. Дипломат обвинил западные государства в намеренном разрыве связей, которые формировались веками.

«Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый “железный занавес”, пытаясь придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями», — приводит слова посла РИА «Новости».

Булатов подчеркнул, что ситуация в Балтийском регионе отражает общую геополитическую обстановку в Европе. ЕС и НАТО взяли курс на конфронтацию с Россией. Это и определяет текущее положение дел.

По словам посла, стараниями бывших партнёров разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия. Речь идёт о Совете государств Балтийского моря и Совете Баренцева/Евроарктического региона. После выхода России из этих структур, который посол назвал неизбежным в текущих условиях, их деятельность потеряла смысл. Сейчас эти организации служат второсортным инструментом антироссийской политики НАТО и Евросоюза.

Ранее Булатов рассказывал, что Россия изучает вариант сопровождения гражданского флота боевыми кораблями в Балтийском море. Власти налаживают оперативное взаимодействие судовладельцев с морскими ведомствами страны. Параллельно специалисты изучают способы физической защиты кораблей под российским флагом.

