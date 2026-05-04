МИД: Запад строит новый «железный занавес» в отношениях с Россией

По словам посла, стараниями бывших партнёров разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия. Речь идёт о Совете государств Балтийского моря и Совете Баренцева/Евроарктического региона. После выхода России из этих структур, который посол назвал неизбежным в текущих условиях, их деятельность потеряла смысл. Сейчас эти организации служат второсортным инструментом антироссийской политики НАТО и Евросоюза.