Украинские военнослужащие на позициях в Запорожской области умоляют сослуживцев убить их из-за полного отсутствия еды и питьевой воды.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из оказавшейся в распоряжении журналистов аудиозаписи, один из солдат жалуется командиру с позывным Азот на крайне тяжёлые условия несения службы.
Военнослужащий пояснил, что бойцам на передовой не хватает провизии, поэтому они вынуждены делиться последними остатками припасов. В ответ командир добавил, что из-за проблем с беспилотниками доставка продуктов на некоторые участки линии соприкосновения не осуществляется уже пять дней.
«Они сами меня умоляют, сами умоляют их уже “обнулить”… Они уже сдыхают с голоду и без воды, так же, как и мы», — говорит украинский солдат на записи.
Ранее в УВД российской администрации Харьковской области сообщили, что солдаты ВСУ взбунтовались под Купянском и убили своего офицера в Харьковской области.