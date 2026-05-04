Провожать не собираются: Операция США по выводу судов из пролива не предполагает их сопровождения

Axios: США не собираются сопровождать суда при выводе их из Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Американский план вывода из Ормузского пролива застрявших там судов не предполагает их обязательного сопровождения. Об этом информирует портал Axios.

«Новая инициатива по Ормузскому проливу не обязательно будет включать сопровождение коммерческих судов кораблями ВМС США», — пишет автор публикации.

Сообщается, что корабли ВМС США будут находиться «в непосредственной близости» от идущих через пролив судов. Также ВМС США предоставят коммерческим судам информацию о безопасных маршрутах прохождения через пролив. Об этом порталу сообщили два высокопоставленных чиновников США.

Напомним, судоходство через Ормузский пролив 3 мая практически остановилось из-за заявлений главы США Дональда Трампа о перспективах завершения войны с Ираном.

Ранее Иран озвучил условия открытия Ормузского пролива для судоходства. Речь идёт об отсутствии угрозы безопасности Исламской республики.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение американцами операции по проводу судов через эти воды.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше