Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Колумбии на шоу монстр-траков погибли три человека и пострадали около 40

В колумбийском городе Попаян во время показательных выступлений монстр-траков водительница одного из них не справилась с управлением и въехала в толпу зрителей. Погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали около 40, сообщает Noticias Caracol.

В колумбийском городе Попаян во время показательных выступлений монстр-траков водительница одного из них не справилась с управлением и въехала в толпу зрителей. Погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали около 40, сообщает Noticias Caracol.

По данным телеканала, водитель потеряла управление во время выполнения трюкового прыжка, после чего ее автомобиль пробил заграждение и врезался в фонарный столб. Местные власти выразили соболезнования семьям погибших и заверили, что делают все возможное для оказания помощи пострадавшим, часть которых находится в тяжелом состоянии.

По факту происшествия правоохранительные органы ведут расследование. Следователи намерены изучить техническое состояние автомобиля, а также дать оценку соблюдению требований безопасности на площадке для проведения показательных выступлений.