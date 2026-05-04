В МИД заявили о возведении Западом нового «железного занавеса»

Страны Запада целенаправленно разрушают многовековые связи и возводят новый «железный занавес» в отношениях с Россией, заявил посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов.
Об этом сообщает РИА Новости.
Булатов пояснил, что вынужденный выход России из профильных региональных структур был неизбежен, после чего их деятельность превратилась во второстепенный инструмент западной антироссийской политики.
«Стараниями наших бывших партнёров разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия», — рассказал дипломат.
Ранее Булатов заявил, что Североатлантический альянс ускоренными темпами увеличивает свои военные и инфраструктурные возможности вблизи территории Калининградской области.