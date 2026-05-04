Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что президент США Дональд Трамп якобы не намерен игнорировать действия Владимира Зеленского после ударов беспилотников по территории России.
По его мнению, это может быть одной из причин, по которой американские представители не спешат с визитом в Киев, а процесс урегулирования остается без движения. Он также связал ситуацию с влиянием на рынок нефти.
Ранее украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщало, что ключевые американские переговорщики откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в диалоге. Отмечалось, что такая позиция вызывает недовольство на Украине.
Газета The New York Times писала о напряженности между Зеленским и США, указывая на критику со стороны украинского руководства в адрес Вашингтона.
Дональд Трамп ранее заявлял о недовольстве отсутствием договоренностей по завершению конфликта. В России, в свою очередь, неоднократно говорили о готовности к мирному урегулированию.
