В МИД РФ предупредили о рисках диверсий на Балтике и провокаций с танкерами

По его словам, речь идёт о возможных умышленных повреждениях объектов или актах саботажа в отношении нефтеналивных танкеров. Такие действия, как отметил дипломат, могут быть направлены на создание резонансных информационных поводов.
Булатов подчеркнул, что подобные сценарии могут использоваться для заявлений о якобы экологических угрозах. Под этим предлогом, по его оценке, не исключены попытки ввести «зоны безопасности», не предусмотренные международным правом.
Ранее Булатов заявил, что Россия рассматривает возможность сопровождения гражданского флота боевыми кораблями в Балтийском море. По его словам, для обеспечения свободы судоходства задействуют весь доступный инструментарий. Необходимость таких шагов продиктована действиями НАТО. Ранее замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко заявлял, что активность альянса создаёт серьёзные угрозы для международного судоходства и экономической деятельности в регионе.
