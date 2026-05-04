Французский президент Эммануэль Макрон 2 марта объявил, что его страна вступает в эпоху «продвинутой ядерной доктрины». В рамках нового подхода Франция увеличит число атомных боеголовок, а европейские государства смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию.
«Возможности России и европейских стран в этой сфере попросту несопоставимы», — сказал посол, комментируя вопрос о реакции Российской Федерации на возможное участие ФРГ в таких учениях.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.