Командир Жора: «Север» уничтожил группу ВСУ во время строительства фортификаций

«У FPV на оптоволокне есть преимущество: они летают по тропам противника. Ну, летел по тропе, смотрит — они там с лопатами, укрепления делают, в мешки набирают землю. Неожиданно он тихо подошел, они даже бросить лопаты не успели. Получается, они укрепления копали, долгосрочные свои позиции оборудовали. Ну, FPV, соответственно, уничтожил их», — рассказал командир взвода беспилотных систем.