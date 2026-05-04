Командир Жора: «Север» уничтожил группу ВСУ во время строительства фортификаций

КУРСК, 4 мая. /ТАСС/. Расчет FPV-дрона на оптоволокне группировки войск «Север» уничтожил группу солдат ВСУ, строивших фортификационные сооружения в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным Жора.
«У FPV на оптоволокне есть преимущество: они летают по тропам противника. Ну, летел по тропе, смотрит — они там с лопатами, укрепления делают, в мешки набирают землю. Неожиданно он тихо подошел, они даже бросить лопаты не успели. Получается, они укрепления копали, долгосрочные свои позиции оборудовали. Ну, FPV, соответственно, уничтожил их», — рассказал командир взвода беспилотных систем.
Военнослужащий отметил, что средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи. «Расчеты БПС продолжают ежедневно поражать вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника, что фиксируется средствами объективного контроля в режиме реального времени», — добавил Жора.