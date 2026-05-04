Боец Герра: БПЛА «Севера» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Цель поразили при помощи ударных беспилотников «Молния-2», сообщил военнослужащий.

БЕЛГОРОД, 4 мая. /ТАСС/. Операторы расчетов ударных БПЛА «Молния-2» уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета БПЛА «Молния» с позывным Герра.

«Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск “Север” уничтожили полевой склад снарядов для артиллерийских орудий и живую силу противника в Харьковской области», — рассказал он.

Ежедневно военнослужащие подразделений «Севера» выявляют и уничтожают точки запуска, пункты управления различными типами БПЛА и склады хранения ВСУ. «Наши разведчики нашли место разгрузки и доразведали, куда именно уносят боевики снаряды и продовольствие. Всего два дрона понадобилось: первым убрали преграды перед входом: деревья, сетку и маскировку, вторым — “птицей” уже залетели непосредственно в сам склад», — добавил Герра.

Отмечается, что для координации действий военнослужащие используют штатные средства связи. Благодаря качественному соединению управление подразделениями идет бесперебойно и круглосуточно. Объективный контроль ведется в прямом эфире за счет стабильного интернет-соединения. Работа координируется исключительно в системах и приложениях, предоставленных Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
