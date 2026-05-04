Спрос россиян на товары для походов вырос на 17% в начале года

В период с января по апрель текущего года востребованность товаров для активного отдыха на природе среди россиян увеличилась на 17%, говорится в исследовании ИТ-компании «Атол».
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из публикации, на фоне возросшего интереса граждан к туризму многие популярные товары заметно упали в цене.
Аналитики пояснили, что средний чек на палатки и спальные мешки снизился до 5946 рублей и 2527 рублей соответственно.
По их словам, наибольший прирост продаж зафиксирован в сегменте сухого горючего, тогда как востребованность рюкзаков и обуви для трекинга, напротив, упала.
