Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спрос россиян на товары для походов вырос на 17% в начале года

В период с января по апрель текущего года востребованность товаров для активного отдыха на природе среди россиян увеличилась на 17%, говорится в исследовании ИТ-компании «Атол».

В период с января по апрель текущего года востребованность товаров для активного отдыха на природе среди россиян увеличилась на 17%, говорится в исследовании ИТ-компании «Атол».

Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из публикации, на фоне возросшего интереса граждан к туризму многие популярные товары заметно упали в цене.

Аналитики пояснили, что средний чек на палатки и спальные мешки снизился до 5946 рублей и 2527 рублей соответственно.

По их словам, наибольший прирост продаж зафиксирован в сегменте сухого горючего, тогда как востребованность рюкзаков и обуви для трекинга, напротив, упала.

Ранее главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT рассказал, что при походе в лес на телефон стоит скачать несколько приложений, которые помогут в форс-мажорной ситуации.