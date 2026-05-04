Polsat News: польские депутаты повздорили из-за заявления Туска, РФ и НАТО

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Польские депутаты в эфире телепрограммы устроили жаркую дискуссию на тему заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о слабости НАТО, планах по выводу войск США из ФРГ и о том, что заявления премьера подрывают доверие к альянсу в угоду России. Об этом сообщил телеканал Polsat News.
По его информации, поводом для спора стало заявление Туска о «продолжающемся распаде НАТО» в связи с решением США о выводе 5 тыс. военных из Германии. Радослав Фогель из партии «Право и справедливость» (ПиС) не согласился с премьером. По его мнению, к заявлениям президента США Дональда Трампа нужно относиться спокойно, поскольку НАТО остается устойчивым альянсом. Он отметил, что предыдущие предсказания о выходе США не сбылись, а лишь привели к увеличению расходов на оборону, а заявления Туска наоборот подрывают доверие к НАТО, что якобы на руку России.
Ему возразил Павел Ближнюк из правящей «Гражданской коалиции», который отметил, что если кто и участвует в распаде НАТО, так это Трамп, который принимает спорные решения. В свою очередь представитель канцелярии главы Польши Кароль Рабенда заявил, что высказывание Туска было направлено лишь на привлечение внимания к ситуации, в которой Европа должна взять на себя больше ответственности.