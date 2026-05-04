Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Polsat News: польские депутаты повздорили из-за заявления Туска, РФ и НАТО

Премьер-министр Польши сообщил о «продолжающемся распаде» альянса в связи с решением США о выводе 5 тыс. военных из Германии.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Польские депутаты в эфире телепрограммы устроили жаркую дискуссию на тему заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о слабости НАТО, планах по выводу войск США из ФРГ и о том, что заявления премьера подрывают доверие к альянсу в угоду России. Об этом сообщил телеканал Polsat News.

По его информации, поводом для спора стало заявление Туска о «продолжающемся распаде НАТО» в связи с решением США о выводе 5 тыс. военных из Германии. Радослав Фогель из партии «Право и справедливость» (ПиС) не согласился с премьером. По его мнению, к заявлениям президента США Дональда Трампа нужно относиться спокойно, поскольку НАТО остается устойчивым альянсом. Он отметил, что предыдущие предсказания о выходе США не сбылись, а лишь привели к увеличению расходов на оборону, а заявления Туска наоборот подрывают доверие к НАТО, что якобы на руку России.

Ему возразил Павел Ближнюк из правящей «Гражданской коалиции», который отметил, что если кто и участвует в распаде НАТО, так это Трамп, который принимает спорные решения. В свою очередь представитель канцелярии главы Польши Кароль Рабенда заявил, что высказывание Туска было направлено лишь на привлечение внимания к ситуации, в которой Европа должна взять на себя больше ответственности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше