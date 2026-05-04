«Алмаз-Антей»: РФ обсуждает проекты сотрудничества с несколькими странами

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россия обсуждает перспективные проекты технического сотрудничества с перечнем стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.
«Есть перспективные проекты технического сотрудничества с Китаем, Монголией, Индией, со странами Ближнего Востока и Африки. Конечно, они развиваются сегодня не столь активно, но связей мы не прерывали. Совсем недавнее событие из этого ряда — инициированная управлением гражданской авиации одной из африканских стран рабочая встреча с посещением центров ЕС ОрВД с целью рассмотрения и обсуждения практических вопросов внедрения российского оборудования и технологий в систему УВД этой страны. В рамках встречи изучалась возможность закупки радиолокационных комплексов, многопозиционных систем наблюдения, комплексов средств автоматизации для системы УВД этой страны», — сказал Савицкий.
