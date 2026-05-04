Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Алмаз-Антей»: РФ обсуждает проекты сотрудничества с несколькими странами

Заместитель гендиректора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий рассказал, что речь идет о государствах Азии, Ближнего Востока и Африки.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россия обсуждает перспективные проекты технического сотрудничества с перечнем стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

«Есть перспективные проекты технического сотрудничества с Китаем, Монголией, Индией, со странами Ближнего Востока и Африки. Конечно, они развиваются сегодня не столь активно, но связей мы не прерывали. Совсем недавнее событие из этого ряда — инициированная управлением гражданской авиации одной из африканских стран рабочая встреча с посещением центров ЕС ОрВД с целью рассмотрения и обсуждения практических вопросов внедрения российского оборудования и технологий в систему УВД этой страны. В рамках встречи изучалась возможность закупки радиолокационных комплексов, многопозиционных систем наблюдения, комплексов средств автоматизации для системы УВД этой страны», — сказал Савицкий.

Полный текст интервью будет опубликован 10 мая.