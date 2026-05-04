В ВОЗ назвали главные правила защиты от укусов клещей

Для эффективной защиты от нападения клещей гражданам следует надевать закрытую одежду и избегать участков с густой растительностью.
Об этом РИА Новости сообщили в российском представительстве Всемирной организации здравоохранения.
Во время прогулок специалисты советуют выбирать вещи светлых тонов, заправлять брюки в носки, пользоваться репеллентами и ходить исключительно по открытым тропам.
Эксперты пояснили, что после возвращения с улицы необходимо тщательно осматривать себя и домашних животных, а перед началом сезона стоит проконсультироваться с врачом о прохождении вакцинации против энцефалита.
«Людям, работающим на открытом воздухе, следует принимать дополнительные меры защиты», — заявили в офисе организации.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что самой надёжной защитой от клещевого энцефалита остаётся вакцинация.