Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини заявил, что антироссийские настроения в Европе, по его оценке, в основном исходят из Лондона, а второе место занимает Берлин.
По его словам, эти центры, как он считает, формируют подходы, на которые ориентируются другие страны. Он также упомянул роль британской пропаганды и связал происходящее с историческим противостоянием России и Великобритании.
Торрембини отметил, что подобная линия, по его мнению, прослеживается со времен соперничества в Центральной Азии, когда Лондон стремился ограничить влияние России.
Ранее представитель МИД РФ Александр Гусаров заявлял о наращивании конфронтации со стороны Великобритании. По его словам, Лондон активизирует поиск союзников в Европе и делает акцент на усилении военной активности в Балтийском и Черном морях, а также в северных регионах.
