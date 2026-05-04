В Финляндии предупредили о новых вторжениях БПЛА

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Финляндия ожидает новые инциденты с нарушением воздушного пространства БПЛА, заявил депутат от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнела в социальной сети X.

Источник: AP 2024

«Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно увидим больше подобных инцидентов и в Финляндии», — написал он.

Вчера премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну беспилотником заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.

Об обнаружении неопознанного БПЛА финское министерство обороны заявило в ранее в воскресенье. Его нашли неподалеку от границы с Россией.

С конца марта местные власти неоднократно сообщали о нарушении воздушного пространства украинскими дронами. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что их использовали для ударов по России. Он предупреждал о праве Москвы на самооборону, если Хельсинки сознательно предоставил Киеву такую возможность.

Кроме того, аппараты залетали на территорию Эстонии, Латвии и Литвы. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо. При этом Таллин отрицает, что давал такое разрешение.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
