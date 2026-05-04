В Финляндии предупредили о новых вторжениях БПЛА

«Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно увидим больше подобных инцидентов и в Финляндии», — написал он.
Вчера премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну беспилотником заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.
Об обнаружении неопознанного БПЛА финское министерство обороны заявило в ранее в воскресенье. Его нашли неподалеку от границы с Россией.
С конца марта местные власти неоднократно сообщали о нарушении воздушного пространства украинскими дронами. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что их использовали для ударов по России. Он предупреждал о праве Москвы на самооборону, если Хельсинки сознательно предоставил Киеву такую возможность.
Кроме того, аппараты залетали на территорию Эстонии, Латвии и Литвы. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо. При этом Таллин отрицает, что давал такое разрешение.