Витторио Торрембини, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa), считает, что основная волна русофобии сегодня исходит из Лондона.
По его словам, Великобритания вместе с Германией активно формируют эту повестку и стараются вовлечь в неё другие страны. Бизнесмен назвал англичан опытными специалистами в области провокационной пропаганды.
Торрембини сослался на исторический пример: ещё во время Второй мировой войны Джордж Оруэлл участвовал в работе Би-Би-Си и описывал методы информационной войны, которые применяла британская сторона. Это, по мнению предпринимателя, показывает, что подобные практики для Лондона — не новинка, а отработанный инструмент влияния.
«Ещё со времен “Большой игры” Британия пыталась всеми силами вытеснить Россию, ограничить её роль в мире, разделить её на части», — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.
Бывший полицейский из Британии Марк Буллен, которого на родине лишили гражданства из-за проживания в России, рассказывал RT, что британцы боятся публично говорить что-то хорошее о России или критиковать своё правительство за антироссийскую политику.