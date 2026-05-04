Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава GIM Unimpresa: Лондон является главным центром русофобии

Витторио Торрембини, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa), считает, что основная волна русофобии сегодня исходит из Лондона.

Витторио Торрембини, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa), считает, что основная волна русофобии сегодня исходит из Лондона.

По его словам, Великобритания вместе с Германией активно формируют эту повестку и стараются вовлечь в неё другие страны. Бизнесмен назвал англичан опытными специалистами в области провокационной пропаганды.

Торрембини сослался на исторический пример: ещё во время Второй мировой войны Джордж Оруэлл участвовал в работе Би-Би-Си и описывал методы информационной войны, которые применяла британская сторона. Это, по мнению предпринимателя, показывает, что подобные практики для Лондона — не новинка, а отработанный инструмент влияния.

«Ещё со времен “Большой игры” Британия пыталась всеми силами вытеснить Россию, ограничить её роль в мире, разделить её на части», — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.

Бывший полицейский из Британии Марк Буллен, которого на родине лишили гражданства из-за проживания в России, рассказывал RT, что британцы боятся публично говорить что-то хорошее о России или критиковать своё правительство за антироссийскую политику.