Дрон ударил по дому в Москве — коммунальщики разбирают последствия

Коммунальные службы ликвидируют последствия ЧП у жилого дома на западе Москвы, куда, по предварительным данным, попал беспилотник.

В ночь с 3 на 4 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что инцидент произошел в районе Мосфильмовской улицы. Пострадавших нет. Территорию оцепили, на месте работали полиция, спасатели и городские службы.

По данным с места, коммунальщики начали убирать осколки стекла и фрагменты облицовки с проезжей части, газонов и придомовой территории, в том числе с использованием техники.

Очевидцы рассказали, что оперативные службы прибыли быстро — вскоре после громкого звука на месте уже находились экстренные подразделения.

Жителям дома предоставили возможность согреться в автобусах, которые направили к месту происшествия.

