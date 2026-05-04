Дрон ударил по дому в Москве — коммунальщики разбирают последствия

Коммунальные службы ликвидируют последствия ЧП у жилого дома на западе Москвы, куда, по предварительным данным, попал беспилотник.
В ночь с 3 на 4 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что инцидент произошел в районе Мосфильмовской улицы. Пострадавших нет. Территорию оцепили, на месте работали полиция, спасатели и городские службы.
По данным с места, коммунальщики начали убирать осколки стекла и фрагменты облицовки с проезжей части, газонов и придомовой территории, в том числе с использованием техники.
Очевидцы рассказали, что оперативные службы прибыли быстро — вскоре после громкого звука на месте уже находились экстренные подразделения.
Жителям дома предоставили возможность согреться в автобусах, которые направили к месту происшествия.
