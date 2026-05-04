Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США задействуют 15 тыс. военных в операции по выводу судов из Ормузского пролива

В операции «Проект Свобода», которую вчера анонсировал президент США Дональд Трамп, поучаствуют 15 тыс. американских военнослужащих, а также будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов наземного и морского базирования и другая военная техника. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM).

В операции «Проект Свобода», которую вчера анонсировал президент США Дональд Трамп, поучаствуют 15 тыс. американских военнослужащих, а также будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов наземного и морского базирования и другая военная техника. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM).

«Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет ключевое значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также продолжаем поддерживать морскую блокаду», — заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM.

Операция по выводу судов из Ормузского пролива должна начаться сегодня, сообщал Дональд Трамп. Как заявили военные, речь идет о «поддержке торговых судов, стремящихся к беспрепятственному транзиту через этот важнейший коридор международной торговли». Президент называл это гуманитарным жестом со стороны США, Ирана и других стран Ближнего Востока. Он объяснил, что решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше