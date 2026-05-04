США задействуют 15 тыс. военных в операции по выводу судов из Ормузского пролива

В операции «Проект Свобода», которую вчера анонсировал президент США Дональд Трамп, поучаствуют 15 тыс. американских военнослужащих, а также будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов наземного и морского базирования и другая военная техника. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM).
«Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет ключевое значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также продолжаем поддерживать морскую блокаду», — заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM.
Операция по выводу судов из Ормузского пролива должна начаться сегодня, сообщал Дональд Трамп. Как заявили военные, речь идет о «поддержке торговых судов, стремящихся к беспрепятственному транзиту через этот важнейший коридор международной торговли». Президент называл это гуманитарным жестом со стороны США, Ирана и других стран Ближнего Востока. Он объяснил, что решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора.