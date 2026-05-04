Североатлантический альянс форсированно наращивает боевые возможности вблизи российского эксклава — Калининградской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.
По его словам, боевые и инфраструктурные возможности Западом наращиваются в прилегающих к Калининградской области районах.
«Под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море в январе 2025 года запущена операция НАТО Балтийский часовой», — сказал дипломат.
Кроме того, альянс продолжает патрулировать воздушное пространство над Балтийским морем, увеличивает плотность и масштабы учений. Все это НАТО сопровождает провокациями в отношении кораблей, которые осуществляют перевозки в интересах России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что провокации против Калининградской области опасны для их инициаторов. Как отметил дипломат, Россия не будет ввязываться в обмен риторическими угрозами. Но все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации.
Вместе с тем, эксперты отмечают, что Западу необходимо понять, что ему следует бояться Россию. Как Москва может ответить на агрессию и провокации стран НАТО.