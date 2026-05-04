Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД рассказали о наращивании боевого потенциала НАТО у Калининградской области: что происходит

Булатов: НАТО форсированно наращивает боевой потенциал у Калининградской области.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс форсированно наращивает боевые возможности вблизи российского эксклава — Калининградской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

По его словам, боевые и инфраструктурные возможности Западом наращиваются в прилегающих к Калининградской области районах.

«Под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море в январе 2025 года запущена операция НАТО Балтийский часовой», — сказал дипломат.

Кроме того, альянс продолжает патрулировать воздушное пространство над Балтийским морем, увеличивает плотность и масштабы учений. Все это НАТО сопровождает провокациями в отношении кораблей, которые осуществляют перевозки в интересах России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что провокации против Калининградской области опасны для их инициаторов. Как отметил дипломат, Россия не будет ввязываться в обмен риторическими угрозами. Но все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что Западу необходимо понять, что ему следует бояться Россию. Как Москва может ответить на агрессию и провокации стран НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше