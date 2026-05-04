Мерц не увидел новости в планах Трампа вывести военных США из Германии

Вашингтон уже давно планировал сократить свой военный контингент в Германии, сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD.
По его словам, объявление о выводе пяти тысяч солдат не стало неожиданностью для Берлина.
«Возможно, это немного преувеличено, но это не новость», — сказал канцлер.
Ранее Соединенные Штаты объявили о выводе 5 тыс. военнослужащих с военных баз в ФРГ. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что из Германии выведут намного больше военнослужащих.
В Германии развернуто 38 тыс. американских военнослужащих. В этой же стране размещаются Европейское и Африканское командование США.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».