Мерц не увидел новости в планах Трампа вывести военных США из Германии

Вашингтон уже давно планировал сократить свой военный контингент в Германии, сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD.

Источник: РБК

Вашингтон уже давно планировал сократить свой военный контингент в Германии, сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, объявление о выводе пяти тысяч солдат не стало неожиданностью для Берлина.

«Возможно, это немного преувеличено, но это не новость», — сказал канцлер.

Ранее Соединенные Штаты объявили о выводе 5 тыс. военнослужащих с военных баз в ФРГ. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что из Германии выведут намного больше военнослужащих.

Источники The New York Times уточнили, что, хоть Вашингтон и ранее рассматривал возможность вывода войск, это решение решили представить как наказание за комментарии Мерца о войне в Иране, — он назвал неэффективными переговоры Вашингтона и Тегерана, заявив, что Иран «унижает» США.

В Германии развернуто 38 тыс. американских военнослужащих. В этой же стране размещаются Европейское и Африканское командование США.

