МИД России заявил о новом «железном занавесе» с Западом

Западные страны возводят новый «железный занавес» в отношении России, утверждает посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов. По словам дипломата, это приведет в том числе к разрыву торговых связей.

«Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый “железный занавес”, пытаясь придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями», — сказал господин Булатов в интервью «РИА Новости».

Посол убежден, что НАТО и Евросоюз взяли курс на системную конфронтацию с Россией. Из-за этого разрушены ключевые механизмы многостороннего взаимодействия, в том числе Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева/Евроарктического региона, считает Артем Булатов.

В феврале страны НАТО запустили миссию «Арктический страж», призванную объединить вооруженные силы блока в регионе. Генсек НАТО Марк Рютте объяснил этот шаг «растущим интересом России и Китая» к Арктике, где таяние льдов открывает новые морские пути. МИД России обвинил Запад в создании в Арктике предпосылок для военного конфликта.

