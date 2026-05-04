Самолет Педро Санчеса на пути в Ереван аварийно сел в Анкаре

Самолет, на котором премьер‑министр Испании Педро Санчес вылетел из Мадрида в столицу Армении, совершил экстренную посадку в турецкой Анкаре по технической причине, сообщает издание El National.

Источник: РБК

Airbus A310 главы правительства Испании вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос в Мадриде и держал курс на Ереван, где намерен принять участие во встрече Европейского политического сообщества (ЕПС).

По данным источников агентства EFE, технический сбой не был серьезным, однако пилоты выполнили протокол и посадили самолет в Анкаре, где испанская делегация провела ночь.

Вылет в Ереван запланирован на утро понедельника.

В Ереване также пройдет саммит ЕС — Армения. Он будет посвящен углублению сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, транспорта и цифровой связи, а также обсуждению ситуации на Южном Кавказе, включая вопросы безопасности, экономики и международные кризисы.

