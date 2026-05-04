Наземный дрон «Штурмовик» отправили в зону СВО — проверяют в бою

ТАСС сообщает, что в зоне специальной военной операции начали испытывать новый наземный дрон «Штурмовик». Аппарат проходит апробацию в боевых условиях.

Разработка позиционируется как малозаметный и маневренный наземный беспилотник. Его основная задача — доставка боевой части массой до 20 килограммов. Конструкция позволяет использовать устройство и в режиме «дрона-ждуна» за счет компактных габаритов.

В компании-разработчике уточнили, что прототипом для машины стала колесная боевая конструкция времен Первой мировой войны, известная как «Царь-танк». Название «Штурмовик» связано с предполагаемым применением аппарата штурмовыми подразделениями.

Управление дроном построено на волоконно-оптической линии связи. Такая схема обеспечивает дальность работы до 30 километров и снижает уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы. Также отмечается устойчивость техники к грязи и осадкам.

При повреждении основной линии связи предусмотрено подключение дополнительного цифрового модуля.

