«Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для «Единой России» поддержка семьи — стратегическое направление, а также одна из первоочередных национальных целей развития, которые своим Указом определил Глава государства, отметил Председатель партииДмитрий Медведев на пленарном заседании четвёртого отчётно-программного форума партии «Есть результат!».
По его словам, в новой Народной программе «Единой России» должны найти отражение социальные обязательства по поддержке семей — это важнейший приоритет работы партии с бюджетом страны, подчеркнул он.
Войдут в документ и инициативы по поддержке многодетных семей — по предложению партии в законодательстве уже закреплён статус многодетной семьи, напомнил Председатель партии.
«Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребёнок, могут получить 450 тысяч рублей из бюджета на погашение ипотеки», — сказал Дмитрий Медведев.
В том числе важно создавать семейные блоки в студенческих общежитиях, подчеркнул Председатель партии, напомнив, что по инициативе «Единой России» с прошлого года закреплён статус «студенческой семьи» — для них формируются отдельные меры поддержки как на федеральном уровне, так и в регионах.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что с 2020 года в стране сформирована целостная модель помощи, которая позволила кратно увеличить охват семей мерами поддержки. Работает механизм социального контракта, который сочетает финансовую помощь с возможностями для трудоустройства и развития собственного дела, сообщила зампред Правительства.
Она считает, что частью новой Народной программы «Единой России» должна стать реализация корпоративного семейного стандарта.
«Продолжаем работу по продвижению многодетности, как основной и новой общественной нормы, и постепенному увеличению числа регионов, которые предоставляют меры социальной поддержки многодетным без критерия нуждаемости», — сказала Татьяна Голикова.
Также участники форума предложили новые меры поддержки семей с детьми: это внедрение для многодетных семей принцип «единого окна» на «Госуслугах». В Красноярском крае в такую модель уже вовлечено более 270 тысяч получателей на сумму около 1,5 млрд рублей, рассказал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев:
«По поручению губернатора региона, секретаря реготделения партии “Единая Россия” Михаила Котюкова в последние годы мы работали над одной целью: человек не должен сам узнавать о своём праве, собирать документы и стоять в очередях, чтобы получить помощь от государства. Система сама видит жизненное событие, проверяет право на поддержку и запускает помощь автоматически. Принципиально важно: беззаявительный и проактивный порядок закреплены в краевом законодательстве. Все эти годы мы меняли краевое социальное законодательство под запрос семей, снижая бюрократические сложности».
Среди предложений в новый программный документ — создание при женских консультациях центров подготовки к родам, где будущим родителям расскажут о беременности, родах и льготах, а также учредить специальную премию для бизнеса, отмечая компании с наиболее полезными и работающими программами помощи семьям. В Народную программу «Единой России» предложили включить меры по комплексному развитию инфраструктуры для поддержки молодых семей, оборудовать в университетах комнаты матери и ребёнка, а также группы кратковременного пребывания, где можно оставить малыша на пару часов, пока родители на лекции. Еще одна инициатива касается внедрения программы послеродовой реабилитации — как физической, так и психологической, чтобы каждая молодая мама знала: она не одна, ей помогут, поддержат. Также среди инициатив запуск школы молодых отцов.
Все поступившие предложения проработают и передадут Экспертному совету «Единой России».
Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.